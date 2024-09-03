Yeşilay Kurucusu Mazhar Osman Anıldı

İşgal altındaki topraklarda alkolün yaygınlaşmasını ve işgale karşı toplumsal mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için Hilal-i Ahdar'ı kuran Ordinaryüs Profesör Doktor Mazhar Osman, vefatının 73'üncü yılında kabri başında anıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyib Kadak, Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Ziyarette, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın mezarına çiçek ve karanfiller bırakıldı, ardından dualar okundu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Kadak, buradaki konuşmasında, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın, dönemin zor koşullarına rağmen Yeşilay'ı kurduğunu anlattı.

Yeşilay'ın hikayesinin tam anlamıyla bir mücadele hikayesi olduğunu aktaran Kadak, şunları kaydetti:

"Kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın ifadesiyle, 'Beşerin saadetini teminden başka bir emel beslemeyen', 104 yıllık bir hikaye. 1920'de topraklarımız işgal altındayken, 20 kişilik bir grup aydın Mazhar Osman'ın önderliğinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlı olma riskini görüyor ve buna karşı koymak için Hilal-i Ahdar'ı kuruyor. Yani cephede bir bağımsızlık savaşı sürerken, cephe ardında da bir bağımsızlık savaşı başlatılıyor. İşte Yeşilay, nereye baksanız savaşın yıkımlarını göreceğiniz bir dönemde kurulmuştur."

"Mazhar Osman bugün de Yeşilay'ın faaliyetlerinde rehberimiz"

Aradan geçen yüz yılı aşkın sürede Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'nin en etkili sivil toplum kuruluşu haline geldiğini kaydeden Kadak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde ise 97 ülke Yeşilay'ı bulunuyor. 2015'te kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ve ayaktan psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de toplam 107 YEDAM bulunuyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında YEDAM'a danışanların sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan, her biri kırkar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimizle, Bursa ve Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere de yatılı hizmet veriyoruz. Yeşilay ayrıca, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'yla da her yıl 10 milyonu aşkın öğrenci ve 3 milyon yetişkin bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor."

Kadak, gönüllü sayısının 120 binlere ulaştığını belirterek, "Yeşilay'ı ve Türkiye'nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve vizyonu, bugün de Yeşilay'daki faaliyetlerimize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Merhumu saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.