Üye Girişi
Haberler

Yeşilay Kurucusu Mazhar Osman Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki topraklarda alkolün yaygınlaşmasını ve işgale karşı toplumsal mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için Hilal-i Ahdar'ı kuran Ordinaryüs Profesör Doktor Mazhar Osman, vefatının 73'üncü yılında kabri başında anıldı.

İşgal altındaki topraklarda alkolün yaygınlaşmasını ve işgale karşı toplumsal mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için Hilal-i Ahdar'ı kuran Ordinaryüs Profesör Doktor Mazhar Osman, vefatının 73'üncü yılında kabri başında anıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyib Kadak, Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Ziyarette, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın mezarına çiçek ve karanfiller bırakıldı, ardından dualar okundu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Kadak, buradaki konuşmasında, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın, dönemin zor koşullarına rağmen Yeşilay'ı kurduğunu anlattı.

Yeşilay'ın hikayesinin tam anlamıyla bir mücadele hikayesi olduğunu aktaran Kadak, şunları kaydetti:

"Kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın ifadesiyle, 'Beşerin saadetini teminden başka bir emel beslemeyen', 104 yıllık bir hikaye. 1920'de topraklarımız işgal altındayken, 20 kişilik bir grup aydın Mazhar Osman'ın önderliğinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlı olma riskini görüyor ve buna karşı koymak için Hilal-i Ahdar'ı kuruyor. Yani cephede bir bağımsızlık savaşı sürerken, cephe ardında da bir bağımsızlık savaşı başlatılıyor. İşte Yeşilay, nereye baksanız savaşın yıkımlarını göreceğiniz bir dönemde kurulmuştur."

"Mazhar Osman bugün de Yeşilay'ın faaliyetlerinde rehberimiz"

Aradan geçen yüz yılı aşkın sürede Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede Türkiye'nin en etkili sivil toplum kuruluşu haline geldiğini kaydeden Kadak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde ise 97 ülke Yeşilay'ı bulunuyor. 2015'te kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ve ayaktan psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de toplam 107 YEDAM bulunuyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında YEDAM'a danışanların sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan, her biri kırkar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimizle, Bursa ve Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere de yatılı hizmet veriyoruz. Yeşilay ayrıca, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'yla da her yıl 10 milyonu aşkın öğrenci ve 3 milyon yetişkin bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor."

Kadak, gönüllü sayısının 120 binlere ulaştığını belirterek, "Yeşilay'ı ve Türkiye'nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve vizyonu, bugün de Yeşilay'daki faaliyetlerimize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Merhumu saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mazhar Osman Sağlık Güncel

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
title