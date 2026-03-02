Haberler

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Koyuncu, kentteki faaliyetlerini anlattı

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Koyuncu, kentteki faaliyetlerini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koyuncu, Yeşilay Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Kırşehir'de sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Yeşilay'ın "bağımsız bir gelecek" mottosuyla özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik eğitim, rehberlik ve farkındalık çalışmaları yürüttüğünü anlatan Koyuncu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığını belirtti.

Kırşehir'de Yeşilay Şubesi olarak okullarda gerçekleştirilen seminerler, kamu kurumlarıyla yapılan işbirlikleri, gençlik kampları, spor ve kültür etkinlikleri ile kentte sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını vurgulayan Koyuncu, bünyelerinde faaliyet gösteren Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ile de çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiklerini aktardı.

Kırşehir'de gençlerin bilinçli düşünmeleri için kitap tahlili programları, sağlıklı yaşam ve hareketli hayat teşvik için bisiklet etkinlikleri yaptıklarını belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Stratejik düşünme ve zihinsel gelişim için oyunlar, sporla iç içe yaşam tarzı için müsabakalar, atölyelerde müzik dinletileri gerçekleştiriyoruz. Sempozyum, seminer, paneller icra ediyoruz. Kırşehir'de okullarda Yeşilay kulüpleri ile öğrencilerde erken yaşta bağımlılık bilinci oluşturuyoruz. Dolayısıyla bağımlılıklarla mücadele, bireylerin, ailelerin, eğitim kurumlarının ve kamu kuruluşlarının ortak çabasını gerektiren çok yönlü bir süreç. O nedenle sağlıklı, güçlü ve bağımlılıklardan uzak, bilinçli toplumun inşası için birlikte hareket etmeyi temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Serkan Güner
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi