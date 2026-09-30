Yeşilay Kırklareli Şubesi eylül toplantısında 2026 faaliyetlerini değerlendirdi

Yeşilay Kırklareli Şubesi eylül toplantısında 2026 faaliyetlerini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Kırklareli Şubesinin eylül ayı yönetim kurulu toplantısı, Şube Başkanı Aydın Kırtıl başkanlığında yapıldı. Toplantıda Şube Eylem Planı kapsamında 2026 yılı içinde ve eylülde yürütülen faaliyetler değerlendirildi, ekim ayı projeleri için yol haritası belirlendi.
Yeşilay Kırklareli Şubesinin eylül ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
???????Şube Başkanı Aydın Kırtıl başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Şube Eylem Planı kapsamında 2026 yılı içinde ve eylül ayında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ve projelerle ilgili istişarelerde bulunularak yol haritası belirlendi.
Kaynak: AA