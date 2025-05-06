Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Yeşilay, Kariyer Zirvesi'nde Bağımlılık Farkındalığı Oluşturdu

Yeşilay, Kariyer Zirvesi'nde Bağımlılık Farkındalığı Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Sakarya Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen 'SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025' etkinliğinde bağımlılık konularında bilgilendirme yaptı. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, öğrencilere ve iş dünyası temsilcilerine yönelik önemli bilgileri aktardı.

Yeşilay Sakarya Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından gerçekleştirilen "SUBÜ Kariyer Zirvesi 2025" kapsamında açtığı standa öğrencilere ve iş dünyası temsilcilerine bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, her sene düzenlenen kariyer zirvesine aktif olarak katılım sağladıklarını söyledi.

Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) tanıttıklarını aktaran Genç, "Yeşilay'ın logosunun her yerde bulunmasında fayda var. Bu tür sosyal etkinliklerde stant açmamız hem gönlümüzden geçen hem de zorunluluklarımızdan birisi. Bu vesileyle burada 5 temel bağımlılık konusunu katılımcılara aktif ve canlı olarak aktarıyoruz. Amacımız bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak." dedi.

Genç, ağırlıklı olarak öğrenciler başta olmak üzere standa ziyarete gelen gelmeyen herkese ulaşmaya çalıştıklarını ve broşürler dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.