Yeşilay Hatay Şubesi gönüllüleri Defne'de Ballıöz mevkisinde doğa yürüyüşü yaptı

Yeşilay Hatay Şubesi gönüllüleri Defne'de Ballıöz mevkisinde doğa yürüyüşü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi. Ballıöz mevkisinde yapılan yürüyüşe katılan üye, gönüllü ve öğrencilere Şube Başkanı Ömer Bilgin Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Ballıöz mevkisinde yürüyüş yaptı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA