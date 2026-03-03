Haberler

Balıkesir'de Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyon üyeleri vatandaşları bilgilendirdi

Güncelleme:
Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından kurulan stantta, '1-7 Mart Yeşilay Haftası' dolayısıyla bağımlılığın sağlık açısından zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlar YEDAM'a yönlendirilerek, bağımlılık sorunlarında ücretsiz destek alabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Balıkesir Şubesi Kadın Komisyon üyeleri tarafından, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla stant kuruldu.

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Meydanı'nda kurulan stantta farkındalık çalışması yapılan etkinlikte, vatandaşlara bağımlılığın sağlık açısından zararları anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Balıkesir Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Üyesi Merve Midilli, gazetecilere, 1-7 Mart Yeşilay haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ciddi bağımlılık sorunu olan kişileri YEDAM'a yönlendirdiklerini belirten Midilli, şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlarımız çekinerek geliyor fakat çekinmelerini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde onlara destekte bulunuyoruz. 'ALO 115' arayıp YEDAM'a ulaşabilirler. Çocuklarımız için hazırladığımız dergilerimiz var, onlar da çok beğenerek gelip bizleri ziyaret ediyorlar. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz, çok keyifli vakit geçiriyorlar."

Midilli, bağımlılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
500

