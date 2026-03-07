Haberler

Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi

Manisa'da 'Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası' sona erdi
Güncelleme:
Manisa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen hızlı satranç turnuvası, 550 sporcunun katılımıyla sona erdi. Dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva, Alaşehir, Soma ve Manisa merkez olmak üzere 3 farklı noktada yoğun katılımla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinin yönetiminde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Yeşilay gönüllüsü sporcular hamlelerini sağlıklı bir gelecek için yaptı.

İl genelinde yaklaşık 550 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu yaptı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
