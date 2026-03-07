Manisa'da 'Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası' sona erdi

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva, Alaşehir, Soma ve Manisa merkez olmak üzere 3 farklı noktada yoğun katılımla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinin yönetiminde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Yeşilay gönüllüsü sporcular hamlelerini sağlıklı bir gelecek için yaptı.

İl genelinde yaklaşık 550 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu yaptı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.