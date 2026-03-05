Haberler

"İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık eğitimi düzenlendi

'İlk Dersim Yeşilay' projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık eğitimi düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda düzenlenen 'İlk Dersim Yeşilay' etkinliği Üsküdar İlkokulunda yapıldı. Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık eğitimleri verildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda gerçekleştirilen "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği kapsamında Üsküdar İlkokulunda da farkındalık eğitimi düzenlendi.

Her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla yapılan etkinliğe, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katıldı.

Üsküdar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Ceylan, AA muhabirine, 5 Mart 1920'de Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Hilal-i Ahdar" ismiyle kurulduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana ilk kez, Türkiye'deki tüm okullarda ilk ders zilinin Yeşilay için çaldığını dile getiren Ceylan, "Şu an tüm Türkiye'de okullarda öğrenciler, öğretmenlerle birlikte Yeşilayı, bağımsızlığı, sağlıklı yaşamı konuşuyor. Tüm Yeşilay ailesi olarak Türkiye çapında, 81 ilde, çok mutluyuz." dedi.

Ceylan, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 81 ilde ve yurt dışındaki 65 ülkede Yeşilayımızla birlikte, bağımsızlık kültürünü tüm dünyada yaymak istiyoruz. En önemli mücadele biçimi hiç kimsenin bağımlı olmaması için onların bilinçlendirilmesi ve farkındalık çalışmaları. Bu bilinçlendirme çalışmasına biz Yeşilayda 'önleme' diyoruz. Önlemenin en güçlü olduğu alan eğitim. Bu anlamda da en büyük partnerlerimizden birisi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımız. Desteğini gerçekten uzun yıllardır arkamızda hissediyoruz. Biz de bu cephedeki savaşı onlarla birlikte şiddetli bir şekilde veriyoruz. Burada da en büyük destekçimiz çocuklar, gençler. Onların hiç bağımlı olmamaları, bu konuda bilinç sahibi olmaları, bağımlılık sektörünün her yerden onların hayatlarını işgal ettiği bu dijital çağda bütün bunlara karşı farkında olmaları için mücadele veriyoruz."

Tanıtım videosunun izletildiği, "Yeşilayı Tanıyalım" oturumunun düzenlendiği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapıldı.

Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelendi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
