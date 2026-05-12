Düzce'de Yeşilay gönüllüleri farkındalık standı açtı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıklarla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi vermek amacıyla farkındalık standı açtı. Etkinlikte çocuklara yönelik yüz boyama ve oyunlar da yer aldı.
Yeşilay Düzce Şubesi ve Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi gönüllüleri, Hilaltepe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerine katıldı.
Gönüllülerce açılan farkındalık standında vatandaşlar tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Şenlikte çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği de yapan gönüllüler, katılımcılara Yeşilay bilekliği hediye etti.
Gönüllüler, etkinlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti.