Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Yozgat'ta konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin, "Fevkalade yerinde, önemli, dünya standartlarında bir düzenleme. O yüzden mutlaka Meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Meclisteki milletvekillerimize tarihi bir sorumluluk düşüyor." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dinç, burada yaptığı konuşmada, 106 yıllık geçmişe sahip Yeşilayın bağımlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Bağımlılığın çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiğine dikkati çeken Dinç, "Klasik bildiğimiz kimyasal bağımlılıklar, alkol, uyuşturucu ve sigaranın yanında bugün kumar ve dijital bağımlılıklar da çok ciddi hayatlarımızı etkiliyor, geri dönülmez zararlar veriyor. Bu noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak en büyük çalışmayı, önlemeyle alakalı yapıyoruz." diye konuştu.

Dinç, bağımlılığın önlenmesi amacıyla bireylere bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye genelinde 120 noktada, 800 ilçede ve üniversitelerde çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ifade etti.

Önleme çalışmalarına rağmen bağımlı hale gelen bireylerden de hiçbir şekilde vazgeçmediklerini vurgulayan Dinç, "Aileleri kaderine terk etmiyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde Türkiye'nin her şehrinde ücretsiz olarak, gizlilik esaslı hizmet veriyoruz. Bu hizmette hem psikoterapistlerimiz hem sosyal hizmet uzmanlarımız, psikoterapi seansları gerçekleştiriyor, sosyal hizmet desteği organize ediyorlar." dedi.

Dinç, devletin bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili yetkililerin konuya hassasiyetle yaklaştığını, Yeşilaya imkan sağlandığını söyledi.

Bir gazetecinin tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Dinç, sigaranın uyuşturucu ve madde bağımlılığına geçişte aracı olabildiğini, bu durumdan bağımsız olarak sigara nedeniyle Türkiye'de her yıl yaklaşık 120 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bunun da maddi ve manevi açıdan büyük kayıplara yol açtığını dile getirdi.

Dinç, sigaraya yönelik düzenlemelerin yeterince uygulanmaması nedeniyle son dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında sigara kullanımının arttığına dikkati çekti.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bütün insanları korumak için düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizen Dinç, şunları söyledi:

"Bir de sigara içmeyen yüzde 50'nin üzerinde nüfus var. Bu nüfusun da haklarını korumak lazım. Hastane önlerinde, parklarda, okul etrafında sigara içilmemesiyle alakalı düzenleme yapılıyor. Kim ister hastane önünde sigara içilsin? Kim ister okul etrafında sigara satılsın? ya da 18 yaş altı çocuklara sigara satılmamasıyla alakalı bir düzenleme yapılıyor. '18 yaş altı çocuklara sigara satılsın' diye kim bunu savunabilir? Dolayısıyla fevkalade yerinde, önemli, dünya standartlarında bir düzenleme. O yüzden mutlaka Meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Meclisteki milletvekillerimize tarihi bir sorumluluk düşüyor."

Dinç, daha sonra Erdoğan Akdağ Fen Lisesi'nde öğrenci buluşmasına katıldı.

Kaynak: AA