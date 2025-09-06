Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkla Mücadele Herkesin Görevidir

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukları bağımlılıktan korumanın ve kurtarmanın herkesin üzerine düşen vazife olduğunu, kurumunun bu konuda 105 yıldır dünyaya örnek olacak şekilde öncülük ettiğini söyledi.

Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne ziyarette bulunan Dinç, yaptığı konuşmada, Yeşilayın özellikle gençleri ve çocukları bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Türkiye Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Dinç, "Bir sevdamız var. Hiçbir insanımız bağımlı olmasın istiyoruz. 'Bağımsızlık, insanımıza, memleketimize en çok yakışan şeydir.' diyoruz. Bağımlılığın bir insanın bir memleketin başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla hem bu vatanın topraklarına hem bu vatanın insanlarını korumak, muhafaza etmek anlamında, bağımlılıkla mücadelenin en önemli vazifelerden en öncelikli işlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da başta genel merkezimiz olmak üzere bütün şubelerimiz, gece gündüz çalışma yapıyorlar." diye konuştu.

"Ücretsiz bir şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz"

Dinç, Yeşilay danışmanlık merkezleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele edenlere ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ile sosyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

"Merkezlerimizde psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, atölye öğretmenlerimiz, bağımlı kardeşlerimizin bu bağımlılıklarından kurtulması için ücretsiz ve gizlilik esaslı destek veriyorlar." diyen Dinç, şöyle konuştu:

"Ücretsiz olması çok önemli çünkü bağımlılık, uzun süren bir masraflı bir süreç. O yüzden de ücretsiz bir şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz. Bir başka mesele gizlilik meselesi. Bazen bağımlı kardeşlerimiz bir devlet kurumuna başvuracakları zaman endişe yaşayabiliyorlar ama Yeşilay danışmanlık merkezleri, sivil toplum kuruluşları, dolayısıyla ücretsiz bir şekilde hizmet verdikleri gibi aynı zamanda gizlilik esaslı hizmet veriyorlar. Gönül rahatlığıyla buraya gelip hizmetlerimizden faydalanabilirler."

Dinç, Yeşilay olarak Kilis'te de her sokakta ve her mahallede faaliyet göstereceklerini dile getirdi.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam da Genel Başkan Dinç'e ziyaretleri için teşekkür etti.