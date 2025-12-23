Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkla mücadelenin en güçlü yolu önleme çalışmalarıdır

YEŞİLAY öncülüğünde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi paydaşlığında 'Bağımlılıktan Özgürlüğe Duyarlı Okul İklimi Zirvesi' düzenlendi. Zirvede konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin temelinin önleme çalışmaları olduğunu belirterek, "Yeşilay için bağımsızlık bir varlık sebebi. Çünkü bağımsız olmadan var olmak çok zor. Bir aradaysak, sağlıklıysak, hayatta kalıyorsak bunu bağımsızlığımızla kazanıyoruz. Bağımsızlıkla bunun mümkün olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Yeşilay, 105 yıl önce insanımızın bağımsızlığı için kurulmuş. Halen de insanımızın bağımsızlığı için çalışmalarına devam ediyor. Bizim için en önemli çalışma önleme çalışmaları" dedi.

Yeşilay öncülüğünde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen 'Bağımlılıktan Özgürlüğe Duyarlı Okul İklimi Zirvesi', İKÜ Akıngüç Oditoryum ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvede, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemi, okul temelli yaklaşımlar ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele ele alındı.

'EĞİTİM PROGRAMINI ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR UYGULUYORUZ'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Yeşilay'ın en önemsediği konulardan bir tanesi önleme çalışmaları. Bir insanımıza bağımlılıkla alakalı bu yola girmeden, ihtiyaç duyduğu bilgiyi, beceriyi kazandırabiliriz, alternatifleri sağlayabiliriz. Bununla alakalı çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçimiz, beraber bu işi yürüttüğümüz psikolojik danışmanlarımız. Bugün de psikolojik danışmanlarımızı bir araya getirdik. Bu bir araya gelişimizle, bu dönemde bağımlılıkla ilgili neler bilmemiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi yaklaşımlar daha tesirli oluyor gibi konuları ele alıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nı anaokulundan üniversiteye kadar uyguluyoruz. Her yıl 6 milyonun üzerinde öğrencimiz bundan faydalanıyor. Okulda bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimize yardımcı olmak noktasında programlar yürütüyoruz. Kulüplerimiz var, yarışmalarımız var" dedi.

'YEŞİLAY İÇİN BAĞIMSIZLIK BİR VARLIK SEBEBİ'

Doç. Dr. Dinç, "Yeşilay için bağımsızlık bir varlık sebebi. Çünkü bağımsız olmadan var olmak çok zor. Bir aradaysak, sağlıklıysak, hayatta kalıyorsak bunu bağımsızlığımızla kazanıyoruz. Bağımsızlıkla bunun mümkün olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Yeşilay, 105 yıl önce insanımızın bağımsızlığı için kurulmuş. Halen de insanımızın bağımsızlığı için çalışmalarına devam ediyor. Bizim için en önemli çalışma önleme çalışmaları. Yani 80 milyon insanımızın hiçbiri bağımlı olmasın. Çünkü biz net biliyoruz ki, bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü şeydir. O yüzden bu kaybı hiç yaşamadan, yıllarını kaybetmeden, ilişkilerini yitirmeden, kendisiyle alakalı algıları bozulmadan, ilişkilerine, işlerine, yeteneklerine, kabiliyetlerine mal olmadan bağımlılığın önünde duralım" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ VE GİZLİLİK ESASLI PSİKOTERAPİ HİZMETİ VERİYORUZ'

Doç. Dr. Dinç, Türkiye genelinde 120 şube, 185 üniversite kulübü ve 105 spor kulübüyle önleme faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Ama herhangi bir şekilde bu çalışmalarımızda koruyamadığımız bir kardeşimiz varsa, yine Türkiye'nin her yerinde, her şehirde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi hizmeti veriyoruz. Yani bir kardeşimiz bağımlı olduğu için çekinmesin, tereddüt etmesin, utanmasın, sıkılmasın, korkmasın. 115'i arayarak Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden ihtiyaç duyduğu psikoterapi hizmetini tamamen gizlilik esaslı, hiçbir şekilde hiçbir kurumla ve hiçbir kişiyle paylaşılmadan alabilir" ifadelerini kullandı.

2026 'BAĞIMSIZLIK YILI' İLAN EDİLDİ

Davranışsal bağımlılıkların da giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, "Sadece kimyasal bağımlılıklar değil, davranışsal bağımlılıklar da hem insanımızı hem insanlığı tehdit ediyor. Bu noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 2026 yılını 'Bağımsızlık Yılı' ilan ettik. Bağımsızlık seferberliği başlattık. Çünkü bağımlılık meselesini bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Sadece bir kişiyi ilgilendiren değil, toplumu ilgilendiren bir mesele olarak görüyoruz. O yüzden de seferberlik mantığıyla, sadece bir kişinin, bir kurumun ya da devletin değil, herkesin bu konuda bir mücadele vermesi gerektiğini, bu yükü paylaşması gerektiğini, kendi etki alanı içerisinde bununla alakalı çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da Yeşilay'ımızın mücadelesine ne kadar çok destek verilirse o kadar başarılı olacağız. Hep beraber bağımsız bir geleceği birlikte yaşamış olacağız" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi'ni Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin yaşam tecrübelerini hatta yaşamlarını çok ciddi şekilde etkileyen süreçler yaşamı zorlaştırmaktadır. Bir zamanlar, özellikle bizlerin çocukluk ve gençlik çağlarında, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin en büyük korkulu rüyasıydı. Bu gerçek maalesef bugün de değişmedi. Bununla, zamanın akışı bağımlılığın kapsamını ve tanımını değiştirdi. Bağımlılığa karşı koruyucu ve önleyici tedbirler için eğitim dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının kaynak seferberliğini son derece önemli buluyoruz" diye konuştu.

'OLUŞTURACAĞIMIZ BU FARKINDALIK ZEMİNİ, ÜLKEMİZİN SOSYOLOJİK REFAHINA YAPILMIŞ BİR YATIRIM'

Yüksetepe, "Bugün burada, ülkemizde bağımlılıkla mücadelede organize çabalarıyla bir simge haline gelen Yeşilay'ın bizlerle birlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilay paydaşlığında gerçekleşen bu zirvenin ev sahibi olmayı çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hukuki, psikolojik ve fiziksel refahını etkileyen her türlü oluşumun karşısında olduğumuzu ifade etmek isterim. Her bir çocuğumuz ve gencimiz, üniversite çağına erişmeden önce bağımlılık olgusunu neden-sonuç ilişkisi içinde kavramalı; hayır diyebilmenin gücünü, aileleriyle ve okullarıyla kuracakları şeffaf iletişimin oluşturduğunu bilmeli; en önemli hazinelerinin sağlıkları ve güvenlikleri olduğu bilincini erken yaşta kazanmalıdır. Oluşturacağımız bu farkındalık zemininin, ülkemizin sosyolojik refahına yapılmış bir yatırım olduğunu bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Şahin de zirvenin güçlü bir paydaşlık yapısıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bağımlılık bir tutsaklıktır. 'Bağımlılıktan Özgürlüğe' derken, çocukları, gençleri ve yetişkinleri bu tutsaklıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Duyarlı okul iklimi, bu mücadelenin temel taşlarından biridir" dedi.