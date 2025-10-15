Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık Gençler İçin Büyük Tehdit

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gaziantep'te "Medeniyet Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Dinç, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşinin ardından yaptığı açıklamada, "bağımlılık endüstrisi"nin en çok gençleri hedef aldığını söyledi.

Gençlik döneminin bağımlılığa bulaşma açısından kritik bir evre olduğunu belirten Dinç, "Gençlik dönemi birçok değişim ve zorluğu beraberinde getiriyor, bağımlılık endüstrisi de bunu suistimal ederek gençleri hedef alıyor. Bağımlılık, özgürlüğü kısıtlayan bir esarettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği ve gençleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Bağımlılık, insanın hayattan zevk alamaması, ilişkilerini kaybetmesi, becerilerini yitirmesi, hayatın her anında ve alanında zarar görmesi demektir. Bu noktada da bir gence yakışan en güzel şey, özgürlüğü, hürriyet iradesi ve sorumluluğudur. En güzel şey, becerisini, kabiliyetini kullanmasıdır. Kendisi, ailesi, milleti, memleketi için bir insan olmasıdır. O yüzden biz bugün bize yakışan şu mesajı vermeye çalıştık, gençlere en çok özgürlük yakışır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bağımlılıklara karşı omuz omuza direnmek gerektiğini söyledi.

Yeşilayın, Türkiye'nin geleceği için önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Şahin, "Yeşilay bize önleyici tedbir sağlıyor. Büyük bir küresel kaosla uğraşıyoruz. Bir tarafta savaşlar var, bir tarafta çocuklarımızı karanlık tehlikeye sokmak isteyen güçler var. Yeşilay ile birlikte bunlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Programa, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.