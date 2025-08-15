Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi TOGÜ Hastanesi'nde Tanıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, hastane personeline YEDAM hakkında bilgi verildi ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite (TOGÜ) Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, TOGÜ'de YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında hastane personeline ve hemşirelere YEDAM anlatıldı.

YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin çeşitli yerlerine asıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
