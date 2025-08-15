Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi TOGÜ Hastanesi'nde Tanıtıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, hastane personeline YEDAM hakkında bilgi verildi ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Etkinlik kapsamında hastane personeline ve hemşirelere YEDAM anlatıldı.
YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin çeşitli yerlerine asıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel