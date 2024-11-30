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Yeşilay’dan Teknoloji Bağımlılığına Karşı Eğitime Önem

Yeşilay’dan Teknoloji Bağımlılığına Karşı Eğitime Önem
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, her yıl 13 milyonu aşkın öğrenci ve ebeveyni teknoloji bağımlılığı konusunda eğittiklerini belirtti. Dijital bağımlılığın sosyal ilişkilere ve bireylerin başarısına zarar verdiğini vurgulayan Dinç, ulusal ve uluslararası çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında her yıl 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne eğitim verdiklerini belirtti.

Dinç, çeşitli ziyaretler için geldiği Adana'da AA muhabirine, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Yeşilayın 120 şubesi ve görevlileriyle her mahalleye, sokağa girip vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını belirten Dinç, 104 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini anlattı.

Dinç, dünyadaki gelişmelerin internet, dijital ve teknoloji gibi bağımlılıkları ortaya çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kişinin günlük hayatta yaygın kullandığı dijital teknolojiye bağımlı hale geldiğini anlayabilmesi için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikli olarak zihinsel meşguliyet çok fazla oluyor. İnsanın bütün dikkati, ilgisi, vakti, dijital bağımlılık üzerinde geçiyor. Bir süre sonra hayattaki diğer ilgileri kaybolmaya başlıyor ve yapmayı sevdiği şeylerden keyif alamaz hale geliyor."

Dijital bağımlılığın sosyal ilişkilere de zarar verdiğini dile getiren Dinç, "Kişinin işi ve okuluyla alakalı ciddi başarısızlıklar söz konusu olabiliyor. Önceden vakit ayırdıkları şeylere ilgilerini kaybetmeye, kabiliyet ve yeteneklerini yitirmeye başlıyorlar. Bu da ciddi problemlerden biri. Bunların üstüne bir de uyku sıkıntıları olmaya başladıysa ciddi soru işareti var demektir." dedi.

Bu konuda ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını, 2010'dan itibaren Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni organize ettiklerini belirten Dinç, vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 2019'dan itibaren teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda da hizmet verdiğine işaret etti.

Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'na dijital teknoloji bağımlılığı konusunu eklediklerine dikkati çekerek, "Eğitim programıyla her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 3 milyon anne babaya teknoloji bağımlılığı nedir, ne kadar tehlikelidir, neler yapılması gerekir konularını anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dijital platformlarda kumar oynamanın da toplumu tehdit ettiğine değinen Dinç, şunları kaydetti:

"Bir taraftan kumar son zamanlarda çokça konuşuluyor. Kumara ulaşmak her yaş için çok kolaylaştı. Bu çok yakıcı, zararlı bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bir tarafta oyun sektörü var. Oyun oynamakta hiç problem yok ama bağımlılığa dönüşürse ve oradan kumara geçiş yaşanırsa bu çok ciddi bir tehdit olabilir. Bağımlılığa dönüşmesin ve kumara geçiş olmasın diye düzenlemeler anlamında devlet yetkililerimizle irtibat halindeyiz."

Dinç, sosyal medya konusunda gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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