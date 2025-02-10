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Yeşilay'dan Göçmen Gençler İçin Bağımlılıkla Mücadele Projesi Tanıtıldı

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Yeşilay, 'Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi' projesini İstanbul'da tanıttı. Genel Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini paylaştı.

Yeşilayın "Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi" Projesi İstanbul'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

"Erasmus KA220 Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları Programı" kapsamında kabul edilen projenin Yeşilayın genel merkezinin de bulunduğu Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, programda İngilizce konuşma yaptı.

Dinç, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılığın büyük bir problem olduğunu söyledi.

Toplumun bağımlılık meselesini ciddiyetle ele alması gerektiğine dikkati çeken Dinç, "Mücadelenin sadece lokal düzeyde ya da ulusal düzeyde yapılmaması lazım çünkü bağımlılık aynı zamanda global bir problem. Bütün dünyayı etkileyen ve bütün dünyadan etkilenen bir problem. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadele çalışmalarının mutlaka uluslararası düzeyde götürülmesi lazım ki başarıya erişmiş olsun." dedi.

Bu noktada Yeşilayın 105 yıllık birikiminin bulunduğuna dikkati çeken Dinç, dünya çapında bu konuda faaliyet gösteren kurumlarla ortak çalışmalara devam ettirdiklerini vurguladı.

"İki noktada ortak bir zeminle bir araya geldik"

Dinç, bugünkü toplantıda Marmara Üniversitesinin yanı sıra Almanya ve İsviçre'deki bazı üniversitelerle bir araya geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki noktada ortak bir zeminle bir araya geldik. Bunlardan birisi, bizim 'Çocuklarımız, gençlerimiz bağımlı olmasın' diye çok başarılı bir şekilde yürüttüğümüz, dünya çapında ' Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' var. Anaokulundan üniversiteye kadar her yaş dönemine özgü, onların gelişim dönemlerini, kapasitelerini, pedagojik bir çerçevede bağımlılığı ifade edebilecek, anlatabilecek bir program geliştirdik. Her yıl bunu Türkiye'de 10 milyon öğrenciye ulaştırıyoruz, öğretiyoruz. Bu çalışmamız da etkililik araştırması yapılmış, oldukça başarılı bulunmuş bir çalışma."

Çalışmanın farklı ülkelerde de uygulandığını anlatan Dinç, toplantının bir amacının da bu programı Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde kullanılır hale getirmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her şehrinde 105 noktada ücretsiz hizmet veren psikoterapi ve sosyal destek hizmetlerinin bulunduğunu, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri"ni burada anlattıklarını söyleyen Dinç, "Göçmen gençler, birçok dezavantaja sahip oldukları için bağımlılık konusunda çok daha fazla risk altındalar. Türkiye'nin bağımlılıkla alakalı tecrübesi var. Göçmenleri misafir etmekle alakalı çok tecrübesi var. Bu iki tecrübemizi birleştirdik ve ortaklarımızı bugünkü toplantıyla birlikte katılımcıları 2-3 gün boyunca burada misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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