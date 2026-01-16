Haberler

Yeşilay'dan Aydın Lisesi'nde müzik dinletisi

Güncelleme:
Yeşilay, gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla Aydın Lisesi'nde müzik dinletisi düzenledi. Etkinlikte bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Yeşilay, gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla Aydın Lisesi'nde müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Yeşilay Aydın Şubesince Aydın Lisesi'nde yapılan etkinlikte kurumun çalışmaları ve özellikle bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı.

Lisenin konferans salonunda devam eden etkinlikte ise Yeşilay gönüllülerince müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz ve Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akgöl de katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
