Yeşilay'dan 18 Yaş Altına Alkol Satışına Sıkı Denetim Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 18 yaş altına içki satışının önlenmesi ve sıkı denetim uygulanmasının yasal zorunluluktan öte nesillerin ve toplumun güvenliği için herkesin üstlenmesi gereken ortak sorumluluk olduğu uyarısında bulundu.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinden yapılan açıklamada, Cemiyetin bağımlılıklarla karşı 105 yıldır önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarında mücadelesini sürdürdüğü, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Yeşilayın, "15-21 Kasım Alkol Farkındalık Haftası"nda içki tüketiminin neden olduğu risklere karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, dünyada yapılan araştırmalarda alkolün en az 7 kanser türüyle ilişkilendirildiği, düşük ve orta düzeyde tüketimde bile riskin arttığına ilişkin bulguların öne çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, kadınlarda meme kanseri, kalın bağırsak, karaciğer, ağız ve boğaz bölgesi kanserleri gibi hastalıklarla ilişkilendirilen alkol kullanımının birçok halk sağlığı raporunda önlenebilir risk faktörleri arasında gösterildiği belirtildi.

Türkiye'de alkolle ilgili düzenlemelerin titizlikle uygulanması, fizyolojik ve sosyolojik etkilerine yönelik bilimsel araştırmaların artırılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, gençleri koruyacak bakış açısıyla toplumsal hassasiyet geliştirilmesinin risklerin bertaraf edilmesi konusunda önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alkolün yol açtığı zararların, gözle görülenden çok daha derin olduğunu bildirdi.

Alkolün bireyin sağlık durumunun yanı sıra toplumsal olarak evlerde, sosyal ilişkilerde ve hayatın bütününde derin yaralar açtığını kaydeden Dinç, "Yakın zamanda maalesef gençlerimizi alkolle ilişkili sebeplerle kaybettiğimiz haberlerini sıkça alıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de her yıl 2,6 milyon insan, alkol nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin en yüksek oranı 20-39 yaş aralığında görülüyor. Bu sorumluluğu tüm toplum olarak hissetmemiz ve paylaşmamız gerekiyor. Alkolle ilgili birçok kanuni düzenleme var, mevzuatımız bu konuda güçlü ve yeterli. Bu mevzuatı titiz bir şekilde uygulayarak gençlerimizi bu büyük riske karşı korumamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Dinç, alkolün 18 yaş altına satışına dair daha sıkı denetlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gençlere hitap eden herkesin de daha sorumlu davranması gerekiyor"

Alkolle ilk tanışma yaşının birçok ülkede 13-15'e kadar düştüğünü, ergenlikte alkol kullanmaya başlayan gençlerin yetişkinlikte bağımlılık riskinin 4 kata kadar arttığını bildiklerine işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Maalesef bunu tetikleyen unsurlardan biri de sosyal medya fenomenleri ve eğlence endüstrisinde alkolün meşrulaştırılmasına, hayatın normal bir parçasıymış gibi gösterilmesine yol açan anlatım, gösterim ve söylemleri oluyor. Bu anlamda gençlere hitap eden herkesin de daha sorumlu davranması gerekiyor. 18 yaş altına alkol satışının önlenmesi, buna yönelik sıkı denetim uygulanması, yasal bir zorunluluktan öte nesillerimizin ve toplumumuzun güvenliği için herkesin üstlenmesi gereken ortak bir sorumluluk. Bugün alkol, gençlere eğlencenin, sosyalleşmenin ya da 'kafayı dağıtmanın' yolu olarak sunuluyor. Oysa oluşturulmaya çalışılan bu algı, onların bedensel ve ruhsal gelişimine ciddi zararlar verecek bir yanılgı.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizi hem sağlık hem de sosyal risklerden korumak hepimizin görevi."