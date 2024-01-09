Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı AA'yı ziyaret etti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve şube yönetimi Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bayrak, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.

AA'nın dünya çapındaki başarılı haberciliğinin gurur verici bir boyutta olduğunu belirten Bayrak, bu başarıya emek veren tüm görevlileri tebrik ettiğini söyledi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ileterek, heyete teşekkür etti.

Ziyarette Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Yönetim Kurul Üyeleri Fatih Erel, Cemal Seçkin ile Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) uzmanları da yer aldı.