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Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insan ve insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele yürüttüklerini söyledi. Dinç, bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmaları ve psikoterapi hizmetleriyle destek verdiklerini belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insan ve insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele yürüttüklerini söyledi.

Kahramanmaraş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak depremde etkilenen kentlerin fiziksel inşa sürecinin yanında, psikolojik inşasına da büyük bir özveriyle katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele etmenin çok kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları söyledi:

"İnsanın başına gelebilecek en talihsiz olayın bir maddeye ya da bir davranışa bağımlı olması. Bağımlılık insanı çok yönlü olarak fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak her anlamda yıpratan, yok eden ve tüketen bir hastalık.Yeşilay Cemiyetimiz ilk yola çıktığında alkolle mücadeleyle başlamış ama yıllar geçtikçe dönemler bittikçe bağımlılık cephesi de genişlemiş. Hayatımıza çok sayıda bağımlılık girmiş. Halihazırda Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak alkolle sigarayla uyuşturucuyla kumarla ve internet ilişkili bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Mücadelemizi iki yoldan sürdürüyoruz. Bir tanesi önleme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye çapında 120 şubemiz üzerinden 175 üniversite kulübü üzerinden ve 2 binin üzerinde formatör öğretmenimiz üzerinden bağımlılığa çocuklarımız bulaşmasın, gençlerimiz yaklaşmasın diye eğitimler, programlar organize ediyoruz, gençlik kampları düzenliyoruz."

Dinç, herhangi bir şekilde bağımlılığa bulaşanların Türkiye'nin her şeyiyle var olan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri üzerinden ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği alabileceğini belirtti.

Bugüne kadar sundukları hizmetten bir milyonun üzerinde insanın telefonda destek aldığını hatırlatan Dinç, 65 binin üzerinde insana ise yüz yüze ücretsiz psikoterapi hizmeti verildiğini ifade etti.

Yeşilay olarak deprem bölgesini ziyaret ederek, yakınlarını kaybeden depremzedelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Dinç, "Depremin hemen ardından 600 personelimiz, 900 gönüllümüz hizmet yaptı. 11 ilimizde Yeşilay Danışmanlık Merkezi oluşturduk. Bu hizmetimizden 10 binlerce insan faydalandı ve faydalanmaya devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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