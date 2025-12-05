Haberler

Trabzon'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi

Yeşilay Trabzon Şubesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlediği videolu konferansta, Türkiye'nin 81 ilinden gönüllüleri bir araya getirdi. Toplantıya Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de katıldı.

Yeşilay Trabzon Şubesince 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllüler videolu konferansta bir araya geldiler.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katıldığı toplantıda gönüllülerin illerde gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, Karadeniz'in coşkulu rüzgarıyla gönüllülerin bir araya geldiğini belirterek, Karadeniz'in dalgasıyla, gençlerin gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Güner, Dinç'in önderliğinde Yeşilay'ın taşıdığı bayrağı daha da ilerilere taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
