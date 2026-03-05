Yeşilay'dan okullarda 'bağımlılıklara karşı mücadele' dersi

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti, 81 ildeki tüm okullarda öğrencilere bağımlılıklara karşı mücadele konulu ders verdi. 'İlk Dersim Yeşilay' başlıklı etkinlik kapsamında 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıklarla mücadelenin önemine dair bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'İlk Dersim Yeşilay' etkinliği, 5 Mart 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenci, ilk ders saatinde Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıkla mücadelenin önemine ilişkin bilgilendirildi. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Örnek uygulama ise İstanbul Üsküdar'daki Üsküdar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katıldı. Okul girişinde kurulan stantta gönüllüler ve maskotlar öğrencileri karşıladı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklar Yeşilay'ı yakından tanıma fırsatı buldu.

Teneffüs saatinde okul bahçesinde maskotlarla çeşitli etkinlikler yapılırken, okul hoparlörlerinden Yeşilay şarkıları çalındı. Öğrencilere Yeşilay'ın çocuk dergisi 'Mavi Kırlangıç' ile bileklik dağıtıldı. Konferans salonunda anaokulu ile 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerine yönelik Yeşilay Çocuk Müzikali sahnelendi. Programın devamında maskotlar öğrencilerle vakit geçirerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca Yeşilay tanıtım videosu izletildi, 'Yeşilay'ı Tanıyalım' oturumu gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) etkinlikleri de uygulandı.

