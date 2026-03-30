Haberler

Orman Genel Müdürlüğünün "Yeşil Vatan Tırı" Çanakkale'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Vatan Tırı, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye gelerek öğrencilere ormanların önemini anlattı. Öğrenciler, fıstık çamı ve kızılçam tohumu dikimi gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) "Yeşil Vatan Tırı" Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye geldi.

Tüm Türkiye'yi dolaşan Yeşil Vatan Tırı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde İskele Meydanı'na konuşlandırıldı.

Kentteki okullardan ziyarete gelen öğrenciler, palyaçolar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ormanların önemi konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve öğretmenleriyle birlikte, meydanda kurulan stantlarda saksılara fıstık çamı ve kızılçam tohumu dikti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de Yeşil Vatan Tırını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor
İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti