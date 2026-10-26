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Yeşil Vatan Tırı Bilecik'te çocuklara orman sevgisini anlattı

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Orman Genel Müdürlüğünün çocuklara orman sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Yeşil Vatan Tırı, Bilecik'e ulaştı. Çocuklara ormanların önemi, yangın tedbirleri ve ağaç türleri anlatılırken 3 boyutlu sinema ile eğitici oyunlar yapıldı; tır yarın Yalova'da olacak.

Orman Genel Müdürlüğünce, çocuklara orman ve doğa sevgisinin kazandırılması amacıyla oluşturulan Yeşil Vatan Tırı, Bilecik'e geldi.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan tırı ziyaret eden çocuklara, ormanların ekolojik denge ve doğal yaşam açısından önemi, orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler ile yangına sebep olabilecek davranışlar anlatıldı.

Türkiye'de yetişen ağaç türleri hakkında bilgi de verilen etkinlikte ayrıca, 3 boyutlu sinema gösterimi ile eğitici oyun ve uygulama faaliyetleri yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz de etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Yeşil Vatan Tırı, yarın Yalova'da olacak.

Kaynak: AA
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