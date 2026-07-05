Yeşil Vatan: 26 milyon öğrenci çevre için buluştu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleriyle eğitim öğretim yılı boyunca okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Köklerden Geleceğe" vizyonu doğrultusunda yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul, aile ve toplum işbirliğiyle çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılışında, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" yaklaşımıyla başlatılan etkinliklerin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda okullarda koordineli şekilde uygulanması sağlandı.

Öğrencilerin çevreye duyarlı, erdem sahibi, değerlerine sahip çıkan, vatanını koruma sorumluluğunu üstlenebilen ve bu doğrultuda harekete geçebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan etkinlikler kapsamında, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüldü.

150 binden fazla etkinlik yapıldı

Etkinliklerin ülke genelindeki tüm okullarda koordineli ve verimli şekilde uygulanması amacıyla yayımlanan 10 aylık "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" doğrultusunda her ay için ayrı bir tema belirlendi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan özel gün ve haftalar dikkate alınarak hazırlanan rehber kapsamında eğitim materyalleri, ders planları, tematik etkinlikler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, kurumsal işbirlikleri ile kültürel ve sosyal faaliyetler planlandı.

Haziran ayı sonu itibarıyla program kapsamında 150 binden fazla etkinlik yapıldı. Yıl boyunca süren bu etkinliklerde, ülke genelindeki öğrencilerin birçoğu birden fazla çalışmada yer aldı. Etkinliklere, 25 milyon 825 bin 717 öğrenci, 1 milyon 794 bin 14 öğretmen, 3 milyon 894 bin 95 veli ve 577 bin 802 personel katıldı.

Tüm paydaşların katkısıyla yürütülen çalışmalar sayesinde çevre bilinci toplumsal düzeyde yaygınlaştırıldı.

Her ay farklı tema, farklı etkinlik

İlk tema olan "Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı" kapsamında, eylül ayında eğitim öğretim yılının ilk dersi ülke genelindeki tüm okullarda "Her Çocuk Bir Fidan İlk Ders Yeşil Vatan" filmiyle başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve gönüllü ailelerin katılımıyla okul bahçelerinde ve uygun alanlarda fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

"Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlenen ekim ayında Afet ve Acil Durum Kontrol Listesi hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yayımladığı video mesajla öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde afetlere karşı alınabilecek önlemlere ilişkin farkındalık oluşturuldu. Ayrıca MEB AKUB ve AFAD koordinasyonunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülürken okullarda eş zamanlı tatbikatlar yapıldı.

Kasım ayında "Orman Ayı" teması kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve bağlılığı diktikleri fidanlara iliştirdikleri mesaj kartlarıyla ifade etti.

Aralık ayında "Tasarruf ve Tüketim Bilinci Ayı" kapsamında öğrencilerin israfın önlenmesi konusunda farkındalık kazanmaları ve yerli ile milli üretime yönelik bilinç geliştirmeleri amacıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde milli teknoloji ürünleri ve geleneksel sanatları kapsayan keşif gezileri, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Ocak ayında "İklim Değişikliği Ayı" kapsamında hazırlanan İklim Münazaraları Örnek Uygulama Kılavuzu doğrultusunda ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik iklim münazaraları gerçekleştirildi.

Şubat ayında "Sürdürülebilirlik Ayı" kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin çevre sorunlarını fark etmeleri ve bu sorunlara yönelik somut çözüm önerileri geliştirmeleri amacıyla "Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu" etkinlikleri yapıldı.

Öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi

Mart ayında "Su Verimliliği Ayı" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim materyalleri doğrultusunda tüm eğitim kademelerine yönelik ders içerikleri planlandı.

Nisan ayında "Sıfır Atık Ayı" kapsamında tüm eğitim kademelerinde geri ve ileri dönüşüm odaklı "sürdürülebilirlik" temalı Sıfır Atık Atölyeleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra atık sanat sergileri, geri dönüşüm tesisi gezileri, kitap ve oyuncak takas şenlikleri ile "Atıksız Gün" etkinlikleri düzenlendi.

Mayıs ayında "Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik Ayı" kapsamında öğrencilerin Ata tohumu, yerli ürünler ve ekolojik tarım uygulamalarını tanımaları amacıyla "Geleceğe Miras Tohum-81 İlimizde Köklerden Geleceğe" etkinliği planlandı ve tanıtım filmi hazırlandı.

Haziran ayında ise "Çevre Ayı" kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle COP31 süreci çerçevesinde 81 ilde düzenlenen "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinliklerinde sergilendi.

Program kapsamında eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen çalışmalarla öğrencilerin çevre okuryazarlığı, sürdürülebilir yaşam becerileri ve doğaya karşı sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflenirken, okul, aile ve toplum işbirliğiyle çevre duyarlılığının yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.