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"Yeşil Saros" Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı

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'Yeşil Saros' Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı
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Edirne'de balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla yürütülen "Yeşil Saros" Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'de balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla yürütülen "Yeşil Saros" Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ile Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projeye ilişkin toplantıya kurumların teknik personeli katıldı.

Toplantıda, Edirne genelindeki balıkçı barınaklarında uygulanması planlanan çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda, Mavi Kartlı Sıvı Atık Sistemi'nin kurulması, yunus kovucu pinger sistemlerinin kullanılması, denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesi ve güneş enerjili soğuk hava depolarının oluşturulmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Projenin, balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılmasına, deniz ekosisteminin korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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