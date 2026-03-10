Haberler

Eskişehir'de "Yeşil Kampüs Festivali" düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalde öğrenciler, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında etkinliklerde bir araya geldi.

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Anadolu Park'ta düzenlenen festivalde, öğrenciler, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

Festival kapsamında katılımcılara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenirken, canlı performanslar, yarışmalar, karikatür ve sıcak cam atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda çevre dostu uygulamalar tanıtıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Gençlerin çevre konusundaki duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
