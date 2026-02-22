Haberler

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezinden "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine tepki

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ersan Ergür, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ergür, bildirinin Türkiye'nin kültürel kimliğinden uzak bir zihniyeti temsil ettiğini savundu.

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezi (YESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ergür, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi kaleme alan ve imzalayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ergür, Sarıyer'deki YESAM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin on yıllar boyunca, kendi halkının ruh köküne savaş açmış, yabancı ithal ideolojilerin bekçiliğini yapan küçük bir azınlığın tahakkümü altında kaldığını söyledi.

Bu zihniyetin 28 Şubat sürecinde milletin inancına karşı açık tavır takındığını ve Müslümanlığı tehdit olarak algıladığını ifade eden Ergür, "168 imza ile servis edilen bildiri, bu topraklara yabancılaşmış bir zihniyetin son çırpınışıdır. Kendilerini ilerici sanan bu gerici anlayış, milletin evlatlarının kendi kültürüyle, ramazanıyla ve inancıyla buluşmasından korkmaktadır. Bu korku hak, hukuk ya da laiklik kaygısı değil, kaybedilmiş imtiyazların yasını tutma korkusudur." dedi.

Ergür, "İslam bu topluma karanlık değil ahlak, merhamet ve düzen getirmiştir. Bu ülkenin asıl karabasanı, inancı bastırarak toplumu hizaya sokmaya çalışan yasakçı zihniyettir." diye konuştu.

168 gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenin ismiyle duyurulan bildirinin halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini söyleyen Ergür, bu metni kaleme alan ve imzalayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
