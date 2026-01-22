Haberler

Yeryüzü Doktorlarından Lübnan'da mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere destek

Yeryüzü Doktorlarından Lübnan'da mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeryüzü Doktorları Derneği, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere sağlık ve insani yardım desteğinde bulunuyor. Dernek, kamplarda sağlık hizmetleri ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Lübnan'da mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere insani yardım ulaştırmasının yanı sıra onların birinci basamak sağlık hizmeti almalarını da sağlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk defa 1948 yılında "Nakba", 1967 yılında ise "Naksa" olarak adlandırılan zulüm sonrasında zorla yerinden edilerek topraklarından ayrı kalan Filistin halkından yüz binlerce kişi mülteci konumuna düştü.

Yıllardır savaşın ve ablukanın altında yaşayan Filistinliler, bugün 78 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Lübnan'daki 12 mülteci kampında yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) verilerine göre, Lübnan'daki mültecilerin yüzde 80'den fazlası yoksulluk sınırında yaşıyor.

Yeryüzü Doktorları, bir taraftan Gazze'de sağlık ve insani yardım çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Lübnan'da yıllardır mülteci kamplarında temel yaşam şartlarını sağlamakta zorluk çeken Filistinliler için sağlık ve insani yardım desteğinde bulunuyor.

Lübnan'da 2007 yılında yaşanan iç çatışmalar sonucu bir kez daha yerinden edilen Filistinli mülteciler, Suriye krizi sonrasında yüzlerce Suriyeli ile birlikte aynı kamplara sığınmak zorunda kaldı.

İnsani gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken sığınmacıların demografik yapının da bozulmasıyla temel ihtiyaçlara ulaşması daha da zorlaştı. Yeryüzü Doktorları da 2021 yılından beri bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek hem insani yardım hem de sağlık alanında kamplarda yardım çalışmalarını sürdürdü.

Son olarak kış aylarında artan sağlık ve temel ihtiyaç risklerine yanıt vermek amacıyla Sayda ve Trablus'taki mülteci kamplarında iki ay boyunca sağlık faaliyetleri yürüten dernek, kamplarda yaşayan yüzlerce hastaya muayene ve tedavi hizmeti sundu.

Nüfusu yoğun olan kamplarda anne ve bebek sağlığına yönelik taramalar gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, kadınların ihtiyacı olan tüm hijyen malzemelerini ulaştırırken, bebeklerin de temel beslenme ve bakım ihtiyaçlarına yönelik mama ve bebek bezi dağıtımı sağladı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu