Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi Kamerun'a gitti

Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları Derneği, TİKA ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği işbirliğinde, gönüllü sağlık ekibiyle Kamerun'a giderek üroloji alanında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğinin işbirliğinde, gönüllü sağlık ekibiyle üroloji branşında gerçekleştirilecek muayene ve ameliyatlar için Kamerun'a gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipte yer alan iki uzman ürolog, bir anestezi uzmanı, bir anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi ve iki proje koordinatörünün de aralarında bulunduğu 14 kişilik kafile, İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Dernek üyeleri, 9 gün boyunca Kamerun'un Douala şehrinde bulunan Laquintinie Hastanesi'nde sağlık hizmeti verecek. Ekipteki sağlık uzmanları, tespit edilen üroloji branşında 50 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak.

Gönüllü sağlık ekibi, ayrıca yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak. Dernek, bu sene ramazanın ilk gününü de Kamerun'da karşılayacak ve yerel halkın katılımıyla geniş bir iftar sofrası kuracak.

Öte yandan, kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi de belgesele konu olacak. Kafilede yer alan TRT İç Yapımlar ekibi, dünyanın her bölgesinde şartlar fark etmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
