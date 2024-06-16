Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da Kurban Dağıtımı Yapıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği (YDD) üyeleri, Kurban Bayramı için geldikleri Çad'ın Sido bölgesinde ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapıyor.

YDD, Kurban Bayramı öncesinde ulaştığı Çad'ın Sido bölgesinde sağlık hizmeti vermeye devam ederken, bayramın gelmesiyle kurban kesimi gerçekleştirdi.

YDD Proje Koordinatörü Nevzat Halil Sağır, bayram çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine, Çad'da derneğin sağlık merkezinde birinci basamak, anne çocuk ve beslenme sağlığı hizmetleri verdiklerini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere 100 kurbanlık kestiklerini söyleyen Sağır, kurbanları kestikten sonra bölgedeki mülteci kampında ve köylerde dağıttıklarını dile getirdi.

Sağır, bayram süresince kesilecek kurban sayısının artmasını umut ettiklerini kaydetti.

Dağıtımda, dernek çalışanlarıyla birlikte sağlık hizmeti vermek üzere bölgeye gelen doktorlar da yer aldı.