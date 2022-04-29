Yeryüzü Doktorları Derneği, Bangladeş'teki mültecilere 800 gıda paketi dağıttı

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin (YYD), Bangladeş'te bulunan mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 800 gıda kolisi dağıttığı bildirildi.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Merve Büyükbayrak, yaptığı açıklamada, Myanmar krizi nedeniyle yerinden edilen 920 binden fazla Arakanlı'nın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

Günümüzde yaklaşık bir milyon mülteciye ev sahipliği yapan Bangladeş'te mültecilerin ülkenin en savunmasız ve yoksul bölgelerinden biri olan Cox's Bazaar'daki mülteci kamplarında yaşadığını ifade eden Büyükbayrak, bölgede sağlık imkanlarının yetersiz, temiz su kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle çeşitli sağlık sorunlarının görüldüğünü kaydetti.

Büyükbayrak, Yeryüzü Doktorları tarafından Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde kurulan Thaingkhali Mülteci Sağlığı Merkezinde ihtiyaç sahiplerine birinci basamak ve beslenme sağlığı hizmeti verildiğini aktardı.

Binlerce insanın sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için çalıştıklarını vurgulayan Büyükbayrak, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında sağlık hizmetlerinize ek olarak bağışçıların desteği ile bölgede bulunan 4 bin ihtiyaç sahibi kişiye 800 gıda paketinin ulaştırıldığını kaydetti.