EFES-2026'da Yerli Savunma Sanayisi Sergisi

EFES-2026 kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde, İHA, SİHA, tanksavarlar, zırhlı araçlar başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayi sistemleri ve ürünleri sergileniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde, yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri sergileniyor. 16-21 Mayıs tarihlerinde Doğanbey Tatbikat Alanı'nda yer alan sergide; ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HAVELSAN başta olmak üzere 55 Türk savunma sanayi şirketinin teknolojileri ve ürünleri görücüye çıktı. Sergide ilk defa tanıtılan sistemlerle birlikte tatbikatta kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer alıyor.

Sergi, SİHA'lardan İHA'lara, tanksavarlardan zırhlı araçlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine imkan tanıyor. Sergiye katılan yerli ve yabancı personel alanı ilgiyle gezip, stantlarda bulunan simülasyonları deneme fırsatı buluyor.

