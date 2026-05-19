Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, birkaç askerin yaralandığı belirtildi.

BOMBA DÜZENEĞİNE MÜDAHALE EDİLİRKEN BAŞKA BİR PATLAMA OLDU

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden yapılan açıklamada, Şam'ın Bab Şarki bölgesinde Savunma Bakanlığına ait binalardan birinin yakınında patlamaya hazır bir düzeneğin tespit edildiğini kaydedildi.

Açıklamada, düzeneğe derhal müdahale edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı, ancak aynı bölgede bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, BİR KAÇ ASKER YARALANDI

Patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, birkaç askerin ise farklı derecelerde yaralandığı ifade edildi. Çevrede bulunan çok sayıda araçta patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
