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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, AKP Milletvekilinin Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi

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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi. Mutlu, 'Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz' dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'ın Meclis bahçesinde mangal yapmasına tepki gösterdi. Mutlu, "Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal yaktı. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bu duruma tepki gösterdi. Mutlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ey milletin vekilleri size oy verenler çöplükten ekmek topluyor. Sizi Meclis'e taşıyan milletim pazarda akşamları çürük meyve topluyor. Siz ne yapıyorsunuz? Meclis'te mangal yapıyor dumanlar ve şiş kebaplar arasında poz veriyorsunuz.

Sizin adınıza ben utandım. Sizin adınıza ben halkımdan özür diliyorum. Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı halktan koptunuz? Allah'tan korkun Meclis'te beş tane lokanta var. Mangal ne demek, siz halkla alay mı ediyorsunuz? Bu mangala katılanları da buna izin verenleri de bu duruma sessiz kalanları da ayıplıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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