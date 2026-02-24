Haberler

Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı Erdek'te

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı Erdek'teYERLİ ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı, sunum ve deneme faaliyetleri amacıyla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı Erdek'te

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen insansız mayın tarama aracı, sunum ve deneme faaliyetleri amacıyla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerinden mayın tarama amaçlı insansız deniz aracı, gerçekleştirilecek sunum ve deneme faaliyetleri kapsamında Erdek ilçesine getirildi. Erdek İskelesi'ne getirilen insansız deniz aracı, burada vinçle denize indirildi. Teknik kabiliyetlerinin yerinde gösterileceği ve test sürüşlerinin yapılacağı platformun, Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda test sürüşlerinin yapılacağı öğrenildi. Üzerinde ASELSAN ve SEFİNE imzaları bulunan insansız deniz aracının, özellikle mayın tespiti ve tarama görevlerinde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi. Uzaktan kumandalı ve otonom görev yapabilme özelliğine sahip platformun, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde deniz altındaki risk unsurlarını tespit edebildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti

Tanıyabildiniz mi? Bu görüntüsü olay oldu