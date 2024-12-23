Yerli Malı Haftası Etkinlikleri Sarayönü'nde Coşkuyla Kutlandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi.

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz ve Okul Müdürü Ömer Ekici'nin katılımıyla açılışı yapılan sergide, öğrenciler Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine ait ürünleri tanıttı.

Kaymakam Çakmak, yerli malı kullanımının sadece ekonomik bir katkı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Bugün burada sergilenen ürünler, Türk milletinin geçmişinden gelen bir mirası ve geleceğe taşınması gereken değerleri simgeliyor. Bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılması büyük önem taşıyor." dedi.

Öğrenciler katılımcılara hazırladıkları stantlarda getirdikleri ürünleri tanıttı.