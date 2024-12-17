Yerli Malı Haftası, Çatalca'da Coşkuyla Kutlandı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Çatalca'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı.

Her yıl aralık ayının ikinci haftası gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrenciler keçe, kağıt gibi doğal ve dönüştürülebilir malzemelerden tasarladıkları ürünleri defileyle sergiledi.

Yerli malı ürünlerden ilham alınarak tasarlanan kıyafetler izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Ayrıca veli ve öğrencilerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri geleneksel ürünler de sergide yerini aldı.

Etkinlikte, TUSAŞ ve BAYKAR'ın hediye ettiği üç boyutlu maketler atölyelerde öğrenciler tarafından yapılarak sergilendi.

Okul Müdürü Yunus Emre Aytaç, bu yıl daha farklı bir konseptte gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programa, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ceylan ve daire amirleri katıldı.