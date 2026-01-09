Haberler

Yakakent Belediye Başkanı Aydoğdu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli fotoğraflara oy verdi. 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde öne çıkan fotoğrafların yer aldığı yarışmadan seçtiği eserlerle AA'nın habercilik başarısını vurguladı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydoğdu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafı seçen Aydoğdu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı karesini seçen Aydoğdu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" isimli fotoğrafını oyladı.

Aydoğdu, AA çalışanlarının objektifine yansıyan karelerin yıl boyunca yaşanan önemli olayları güçlü şekilde yansıttığını belirterek, Anadolu Ajansının köklü habercilik geleneğiyle hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeleri tarafsız ve etkili şekilde kamuoyuna aktardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

