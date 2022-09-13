Yer: İstanbul! Ormanlık alandaki ağaç kesimi mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan ağaç kesimi site sakinlerini harekete geçirdi. Ormanlık alanların kesim sonrası kelleştiğini belirten vatandaşlar işletme sahibine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine basına açıklamalarda bulunan işletme sahibi ise araziyi 24 seneliğine kiraladıklarını belirterek bölgede ağaç kesimi yapmadıklarını iddia etti.

İstanbul'da ormanlık alanda ağaç kesildiğini gören mahalleli duruma isyan etti. Gelen tepkiler üzerine ağaçları kesen şahıslar ise iddiaya göre odunları toprak altına gömdü.

Yaşanan olaya tepki gösteren bir mahalle sakini ise konu hakkında "Ağaç kesimi çok fazlalaştı. Bir taraf tamamen kel bırakıldı. Bizde site sakinleri olarak kalktık buraya geldik" dedi.

ORMANLIK ALANA GİRMEK İSTEDİLER, GERGİNLİK ÇIKTI

Bir süre sonra site sakinlerinin ormanlık alana girmek istemesi üzerine işletme sahibi ile aralarında gerginlik çıktı. Yaşanan durum sonrası açıklamalarda bulunan aynı mahalle sakini "Bebek arabam tekmelendi, buraya giremezsiniz, bütün orman benim diyerek engellendik" ifadelerini kullandı.

BURADAKİ AĞAÇLARIN HEPSİNİ KESTİLER

Yaşanan gerginlik sonrası konuşan bir başka site sakini ise, "Buralar ağaçtı, maalesef buraların hepsini kestiler. Yakalanmamak adına da kestikleri ağaçları arazinin altına gömdüler" şeklinde konuştu.

İŞLETME SAHİBİ KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan konu hakkında işletme tarafı da açıklamalarda bulundu. Arazide herhangi bir ağaç kesimi olmadığını belirten işletmeci, "Biz bu araziyi 24 seneliğine kiraladık. Kelleştirilmiş alanda da bizim kendi projemiz var orada herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değil" sözlerini kullandı.