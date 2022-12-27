Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer: Ankara! Yarı çıplak Somalili, bıçak sallayıp, bağırarak Kur'an okudu

Güncel Haberler

Sosyal medyada gündem olan bir videoda Somali uyruklu bir şahsın, elindeki bıçak ve sopayı sallayarak Kur'an okuduğu görüldü. Görüntülerin ise Ankara'da çekildiği iddia edildi.

Ankara'da çekildiği iddia edilen bir görüntüde, Somali uyruklu bir şahsın yaptıkları gündem oldu. Eline aldığı sopa ve bıçakla yarı çıplak şekilde caddede Kur'an okumaya başlayan şahsa polis müdahale etti.

EKİPLERİ YAKLAŞTIRMADI

Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar durumu eleştirirken bazıları da durumu tiye aldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Yer: Ankara! Yarı çıplak Somalili, bıçak sallayıp, bağırarak Kur'an okudu

Yer: Ankara! Yarı çıplak Somalili, bıçak sallayıp, bağırarak Kur'an okudu

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

Somali Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title