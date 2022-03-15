Yenişehir Belediyesinden Aşık Veysel'i anma programı

Türk Halk Müziği'nin usta ismi İsmail Hakkı Demircioğlu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Taner katılımıyla yapılacak anma programı Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu, Yenişehir'de türkülerle anılacak. "Uzun ince bir yoldayım", "Dostlar beni hatırlasın", ve "Güzelliğin on para etmez" gibi eserleriyle iz bırakan Aşık Veysel'i anma programı 21 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacak.

Anma programında Türk Halk Müziği'nin iki önemli ismi İsmail Hakkı Demircioğlu ve Özlem Taner sahne alacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm vatandaşları anma programına davet etti.

Yenişehir Belediyesi daha önce Cem Karaca, Barış Manço ve Ruhi Su'yu anma konserleri de düzenlemişti.

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