Yenişehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına kırsalda devam ediyor - Haberler

Mersin Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Kırsal bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu güvenli yollarla çözen Yenişehir Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kent merkezinde olduğu gibi 9 kırsal mahallede de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yöre halkının da taleplerini dikkate alarak kırsal mahallelerin ara sokaklarını kilit parke ile döşeyen ve mevcut yollarda bakım ve onarım çalışması yapan Yenişehir Belediyesi ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar da açıyor. Kırsal mahallelerde bahçe yollarını da düzenleyen Yenişehir Belediyesi, Haziran ayında sathi kaplama çalışmalarına da başlayacak.

Başkan Özyiğit, "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor"

Vatandaşlarla daima iletişim halinde olduklarını dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Planlamamız doğrultusunda, hemşehrilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Halkımızla daima iletişim halindeyiz. Nerede bir talep varsa anında müdahalede bulunuyoruz. Kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde konforlu ulaşımı sağlamak üzere ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendilerine de kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

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