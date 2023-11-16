Yenişehir Belediyesi Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Mersin'in merkez ilçesi Yenişehir Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Vatandaş Memnuniyeti Yönetimi Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hizmet kalitesini arttırma ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Entegre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına 2021 yılında başlayan Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Vatandaş Memnuniyeti Yönetimi Sistemi' belgelerini almaya hak kazandı.

Yenişehirliler için hizmette toplam kalite yolculuğunu sürdüren Yenişehir Belediyesi, Entegre Yönetim Sistemi Belgesi almak için 2021 yılında harekete geçmişti. Hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Yenişehir Belediyesinin başarısı belgelendi. Yenişehir Belediyesi, uluslararası niteliğe sahip olan 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2018 Vatandaş Memnuniyeti Yönetimi Sistemi' belgelerini almaya hak kazandı.

Hizmet kalitesini arttırma noktasında kararlılık vurgusu yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu belgeler, belediyemizin hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetme, sürekli iyileştirme süreçlerini benimseme ve vatandaşların memnuniyetini en üst düzeyde tutma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Yenişehir Belediyesi, kurumsallaşma çalışmalarıyla toplam kalite yönetimi prensiplerini benimseyerek, vatandaşlarına daha iyi ve standartlara uygun, vatandaş beklentilerinin de üzerinde hizmet sunma yolculuğunu başarıyla sürdürmektedir" dedi.

Yenişehir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2022 İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda (SEGE) Türkiye genelinde birinci gelişmişlik kademesinde 49'uncu sırada yer aldığını hatırlatan Özyiğit, "Önümüzdeki süreçte ilk 20'ye girme hedefimiz var. Dolayısıyla her alanda gelişimi sağlamamız gerekiyor. Yenişehir'i hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi, 'ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' standartlarında da ayrıca belgelendirilmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası gözetim ve denetim şirketi Bureau Veritas'ın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan'dan sorumlu Genel Müdürü Umut Balaban tarafından Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e belgeler takdim edildi. - MERSİN