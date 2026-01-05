Haberler

Ankara'da kamyona pompalı tüfekle ateş açan 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona pompalı tüfekle ateş açan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin ateş açtığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyona, yine seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı araç, ihbar üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit edildi. Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

SALDIRIYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halinde bulunan otomobildeki şüphelilerin pompalı tüfekle kamyona ateş açtıkları anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Ateş açılan kamyon sürücüsünün geri geri gelerek otomobilden kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

