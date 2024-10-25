Yenilenen Saray Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yenilenen jandarma karakol binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saray Jandarma Karakol Komutanlığının açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde kentte çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu hizmetlerimiz, tarım, sağlık ve eğitim kimi zaman alt ve üst yapı çalışmaları şeklinde olurken Yozgat'ı Türkiye'nin tam ortası olarak nitelediğimiz bu coğrafyayı, bir huzur kenti olarak yaşatacağız." diye konuştu.

Özkan, Saray Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının 1915 yılından bu tarafa hizmet verdiğini ve binayı yenileyerek modern hale getirdiklerini anlattı.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından Vali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve katılımcılar açılışı yapılan binayı gezdi.