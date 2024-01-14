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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in Çağrısıyla Yenikapı'da Şehitleri Anma Konvoyu Düzenlendi

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Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu, 2 bin araç ve 10 bine yakın Martı çalışanı şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için Yenikapı'da toplandı.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu, 2 bin araç ve 10 bine yakın Martı çalışanı şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için Yenikapı'da toplandı. Türk bayraklarıyla araçlarını donatan sürücüler şehitler için sloganlar attı. 14 Ocak'ta yapılması planlanan Martı TAG Festivali, Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine ertelendi. Bunun üzerine Oğuz Alper Öktem, Martı ailesi ve sürücülerini şehitleri anmak için Yenikapı'da buluşmaya ve anma konvoyu yapmaya davet etti. Öktem'in çağrısına 10 bine yakın kişi cevap verdi. Toplanan kalabalık PKK terörünü lanetlerken, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi karşısında toplanan araçlara Türk bayrakları asılırken, anma gösterisi sırasında tüm katılımcıların duygulu anlar yaşadığı gözlendi.

'TÜRKİYE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR'

Oğuz Alper Öktem, 'Bugün festivalimiz vardı. Gelen elim şehit haberleri üzerine iptal ettik. ve bütün şirketimizi, ailemizi, sürücülerimizi pazar günü saat on birde buraya topladık. Amacımız şehitlerimizi anmak, yad etmek ve terörü lanetlemek. Kocaman bir aile olarak 2 bin arabayla binlerce kişiyle buradayız. Önemli bir katılım sağlandı. Çağırıyı dün akşam saatlerinde yaptım. Ama gördüğünüz gibi martı sürücülerinin, vatandaşın teveccühü çok büyük. Tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir kalabalık var. Milletimizin böyle zor günlerde, böyle elim hadiselerin ardından bu şehit haberlerinin üzerine böyle bir araya gelmesi, birliktelik göstermesi, farkındalık göstermesi çok güzel. Türkiye bölünemez bir bütündür. Bu her vatandaşın üzerine düşen bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde gerekli gösteriyi, gerekli birlikteliği yapıyoruz' açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Oğuz Alper Öktem Terör Güncel Haberler

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