Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor

KAMUOYUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına devam ediliyor. Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel