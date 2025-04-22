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Yenidoğan Çetesi Davasında Dördüncü Duruşma Başladı

Yenidoğan Çetesi Davasında Dördüncü Duruşma Başladı
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Kamuda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davada 30'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Duruşmada, sanıklardan biri savcıya tehditte bulundu.

KAMUOYUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.Davanın görülmeye devam edilen dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunma yapması bekleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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