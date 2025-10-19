Haberler

Yeniden Refah Partisi İddialı Hedeflerini Açıkladı

Yeniden Refah Partisi İddialı Hedeflerini Açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki İl Kongresi'nde partinin üye sayısının ve oy oranının arttığını belirterek, 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini ve iktidara gelme kararlılıklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partiyi kursa bile yüzde bir bile oy alamazlar" diyenlere rağmen iman, azim ve aşkla yürüdüklerini belirterek, "Yeniden Refah Partimizi üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline, oy oranı bakımından yüzde 7 oyla üçüncü büyük siyasi partisi haline getirdik." dedi.

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, kuruldukları günden bugüne hem üye sayılarının hem de oy oranlarının hızla arttığını söyledi.

Erbakan, 16 Kasım'da, Ankara'da partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyeceklerini belirterek, "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize ise 100 bin kişi katılacak inşallah." diye konuştu.

Hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Partiyi kursa bile yüzde bir bile oy alamazlar diyenlere rağmen iman, azim ve aşkla yürüdük. Yeniden Refah Partimizi üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline, oy oranı bakımından yüzde 7 oyla üçüncü büyük siyasi partisi haline getirdik. Şimdi 652 bin üyeyi 1 milyon üyeye çıkaracağız. Üçüncü parti olmak bize yakışmaz. Birinci parti olacağız, iktidara yürüyeceğiz inşallah. Bu millete hizmet borcumuz var."

Fatih Erbakan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Keşmir, Myanmar ve Gazze'deki zulümlerin son bulması gerektiğini anlattı.

Bütün zorluklara rağmen Milli Görüş'ün iktidarını hedeflediklerine dikkati çeken Erbakan, "İnşallah milletimizin teveccühüyle ikinci 40 yılda Milli Görüşü iktidara taşıyacağız. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti hakim kılacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışını hakim kılacağız. Yeniden Refah iktidarında yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı aziz milletimizle hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, partilileri 16 Kasım'da Ankara'da düzenleyecekleri 3. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha sonra bazı partililere plaket takdim etti.

Yapılan seçimde, İl Başkanı Nuri Özata yeniden göreve seçildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
